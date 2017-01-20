فيما حصلت إدارة نادي الأهلي على موافقة نظيرتها في نادي الشباب للحصول على خدمات الحارس الدولي محمد العويس، وضعت الدولي سلمان الفرج لاعب نادي الهلال، تحت مجهرها للظفر بخدماته، ولا سيما أنه بات قريبا من دخول الفترة الحرة، إلا أن إدارة الأمير نواف بن سعد توصلت إلى اتفاق مع اللاعب يقضي بتجديد عقده مقابل ثمانية ملايين ريال سنويا، شريطة أن يتسلم ثمانية ملايين ريال نقدا «كاش» قبل التوقيع، فيما سيكون الباقي على الرواتب، طوال مدة العقد.
ورجح الأهلي كفته في الحصول على الحارس العويس بعد تنافس كبير مع الهلال، حيث أقنعه بالعرض الكبير الذي قدمه له، وبدوره امتنع عن تجديد عقده مع ناديه مفضلا الرحيل، فأبعد عن القائمة الأساسية والتدريبات الجماعية منذ مطلع الموسم الحالي.
وينتظر أن يصل العويس إلى جدة من أجل توقيع عقده الاحترافي والإعلان رسميا عن انتقاله للأهلي، مقابل ستة ملايين ريال سنويا، وقبض شيك مصدق بـ 9.5 مليون ريال كمقدم عقد لعام ونصف العام، فيما سيحصل ناديه على مليوني ريال نقدا، فضلا عن إسقاط مديونية المهاجم إسماعيل مغربي.
في المقابل، أسرّ لـ “الاقتصادية” مصدر خاص أن إدارة الأهلي وضعت عينها على الدولي الفرج، ولا سيما أنه سيدخل الفترة الحرة في 24 كانون الثاني (يناير) الجاري، وقيده كلاعب هاوٍ لرد الدين للنادي الأزرق الذي كسب المدافع أسامة هوساوي بالطريقة ذاتها، إلا أن إدارة الهلال استبقت الخطوة بانتزاع موافقة الفرج، ولا سيما أن رجالات النادي أكدوا أنهم ملتزمون بتأمين المبلغ ثمانية ملايين ريال للإبقاء على اللاعب داخل أسوار النادي.
ومن ناحية أخرى، حذر المدرب السويسري كريستيان جروس اللاعبين من التراخي أمام الشعلة في الدور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، مشددا على اللاعبين أن مثل هذه اللقاءات مليئة بالمفاجآت.
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