تقف شكوى محمد القرني لاعب فريق الهلال لكرة القدم عائقا أمام ناديه لإتمام عملية أي صفقة يتمها خلال فترة الانتقالات الشتوية “الثانية” الحالية، أبرزها عملية تقييد السوري عمر خريبين في كشوف الفريق الأزرق الذي وقع رسميا على عقد انتقاله على سبيل الإعارة من نادي الظفرة الإماراتي.
القرني الذي يؤدي تدريباته بشكل انفرادي نظير استبعاده من قائمة الفريق الأزرق تقدم بشكوى للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أصبح أمام الهلال دفع مستحقات لاعبه إذا رغب في الاستفادة من الفترة الحالية للتسجيل، فضلا عن تصفية رواتب اللاعبين حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وكشف لـ “الاقتصادية” مصدر قريب من البيت الأزرق أن المطالبات المالية المطلوبة على نادية لإتمام عملية تسجيل خربين وغيره من اللاعبين المحليين في حال تم التعاقد معهم، 3.5 مليون ريال لصالح القرني كما ينص عليه عقد اللاعب المتبقي فيه عام ونصف العام.
وأوضح المصدر على أن القرني كان على أعتاب الانتقال خلال الفترة الحالية لتمثيل الشباب ضمن صفقة تبادلية يدخل فيها ضمن ثلاثة لاعبين، لكن منع الشباب من الاستفادة من الفترة الحالية بسبب قرار انضباطي صادر من قبل الاتحاد الدولي “فيفا” حال دون ذلك”.
وأضاف “الاتحاد من أوائل الأندية المهتمة بكسب خدمات القرني في حال تسلم المخالصة المالية من الهلال إضافة إلى التعاون”.
وعلى صعيد ثانٍ، شهدت تدريبات الهلال صباح أمس مشاركة المدافع عبد الله الحافظ بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي الذي غيبه عن التدريبات منذ الـ 27 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث تعرض لإصابة خلال مواجهة النصر ضمن نصف نهائي كأس ولي العهد.
وأصبح الحافظ من ضمن خيارات المدرب الأرجنتيني رامون دياز لمواجهة الوحدة الاثنين المقبل ضمن دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث فرض مناورة على ربع مساحة الملعب.
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