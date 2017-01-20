أكد هاني الداود مدير الفئات السنية في نادي النصر أن ملاعبهم لا علاقة لها بإصابة المدافع خالد الدبيش وقال: “اللاعب تعرض لقطع جزئي في الرباط الخلفي والآن يجري تاهيلا مع المنتخب السعودي للشباب في معسكره في تركيا، وبعدها سيجري أشعة أخرى لمعرفة المرحلة التي بلغها من العلاج، ولكن مبدئيا فإنه سيغيب عن اللعب لمدة 45 يوما، كما أنه لا يحتاج بإذن الله إلى أي عملية جراحية”.
وبيّن: “بداية إصابته حدثت خلال مشاركة الأخضر في نهائيات كأس آسيا للشباب في البحرين، لم يستطع إكمال البطولة وبعد ذلك تلقى العلاج لدى الدكتور سالم الزهراني وخضع للتأهيل، والآن انتكس بإصابة في ذات المكان، هناك لاعبون كثر تعرضوا لإصابة الدبيش نفسها وعبر التقوية يعودون مجددا للملاعب”.
ومن جهة أخرى، شارك اللاعب الباراجوياني فيكتور أيالا، في تدريبات فريقه بعد غياب لسبعة أيام منذ مباشرة التدريبات بسبب تأشيرة الدخول لعائلته ورغما عن ذلك فإن العقوبات الإدارية لن تطاله نسبة لأن الظروف خارجة عن إرادته. وفق “الأندية”.
ميدانيا، أكمل المدرب الكرواتي زوران ماميتش تحضيراته للقاء الفيحاء غدا بمناورة كروية على كامل الملعب، حيث سيعتمد على العناصر الأساسية.
من جهة أخرى وافقت إدارة نادي النصر على إعارة المدافع عبد الرحمن الشمري لنادي الرائد بعد أن أعطى ماميتش الضوء الأخضر لعدم حاجته إليه في منافسات الموسم الحالي، ولأخذ فرصته للعب في ناد آخر.
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