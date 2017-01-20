حذر الأمير خالد بن منصور بن جلوي، عضو شرف نادي الهلال، من استمرار سوء الأوضاع داخل الكيان الشبابي، مؤكدا أن شيخ الأندية يعاني بشدة منذ خروج خالد البلطان، وإذا استمر هذا الحال سيكون مصيرة الليث إلى دوري الدرجة الأولى.
وقال بن جلوي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “بعد خروج خالد البلطان من الشباب أصبح النادي يعيش أسوأ مراحله، ولو استمر الوضوع على ما هو عليه فمصير الشباب الدرجه الأولى في المواسم القادمة”.
وكان الشباب قد انهزم اليوم أمام فريق وج بهدف دون مقابل، في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وخروج الشباب من المسابقة، ولا يقدم الفريق نتائج جيدة في بطولة الدوري مع المدرب سامي الجابر، وخرج من دور الثمانية من بطولة كأس ولي العهد، واليوم ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “المواطن”.
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