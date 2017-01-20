زاد عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط فريق الشباب، من مصاعب إدارة ناديه، في تجديد العقود الاحترافية لعدد من اللاعبين.
ودخل الصليهم (22 عاماً) الفترة الحرة مطلع يناير الجاري، وبات بإمكانه التوقيع لأي نادٍ، فيما ينتهي ارتباطه رسمياً بنادي الشباب مطلع يونيو المقبل.وانضم الصليهم إلى قائمة اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، ويبرز من بينهم ثنائي الحراسة وليد عبد الله ومحمد العويس، واللذان لم يصلا إلى اتفاق نهائي مع إدارة النادي على التجديد. وفق “الرياضية”.
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