أخلت وزارة والعمل والتنمية الاجتماعية، مسؤليتها من التصريحات التي نُسبت لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، بشأن الموظفين السعوديين.
وأكدت العمل أن تصريحات مدير فرع مكة المكرمة لا تمثل رأي الوزارة، موضحة أن المخول بالحديث عنها وإبداء التصريحات هو المتحدث الرسمي، وفقًا لـ “عكاظ”.
يشار إلى سابق التصريحات التي نسبت إلى مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة، عبدالله العليان، والتي قال فيها: “إن المادة 77 من نظام العمل ليست ضد الموظف السعودي”.
وحذر العليان باسم وزارة العمل المنشآت من فصل الموظف السعودي بدعوى الأزمة الاقتصادية، والإبقاء عليه ولو كانوا في غير حاجة لخدماته.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج