زار الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني أسرة العقيد المتوفى فرج بن عبدالله الشمري؛ لتقديم واجب العزاء فيه، متحدثاً لأبنائه عن مناقبه، وقوة علاقته معه.
ويظهر مقطع فيديو الأمير متعب وهو يجلس في خيمة العزاء، ويقول لأبنائه: “سبحان الله من يوم تعينت في الحرس الوطني، وأنا وفرج مع بعض، وما اتفارقنا، لا يوم كنا في المدرسة العسكرية ولا يوم رحنا على الكلية، وكان يجيني بعربيته، ولم ينقطع مني أبداً”.
وأضاف وزير الحرس الوطني وهو يتحدث بتأثر عن رفيقه الفقيد، أنه لم يجد منه كلمة سيئة في حياته، ولا حتى زملاؤه في العمل، لم يجدوا منه إلا كل خير، وكل إحسان، داعياً الله أن يتقبله قبولاً حسن، وأن يرحمه ويغفر له.
https://www.youtube.com/watch?v=J9jOEwItVXY
وفق “أخبار 24”.
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