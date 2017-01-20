أظهرت صورة جوية جديدة الجاهزية العالية في مشروع توسعة الملك عبدالله للمسجد الحرام بمكة المكرمة لاستقبال الزائرين.
وبّينت الصورة التي نشرتها قناة “الإخبارية” عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، جاهزية توسعة الملك عبدالله لاستقبال المعتمرين والزوار والمصلين٬ حيث أظهرت ما تم إنجازه في صحن الطواف، إضافة إلى الجوانب الأخرى من المشروع.
يشار إلى أن مشروع الملك عبدالله لتوسعة المسجد الحرام يشمل تطوير الساحات الشمالية والساحات المحيطة بها والجسور المعدة لتفريغ الحشود والساحات الخارجية.
وفق “أخبار 24”.
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