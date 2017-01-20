عاد الشاب السعودي حماد العنزي، من الولايات المتحدة، بعد حصوله على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة دايتون في ولاية أوهايو بتفوق مع مرتبة الشرف، حيث كان المبتعث قد التحق ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.
وكانت المفاجأة أن الشاب السعودي المتفوق عندما عاد رفضت بعض الجهات الحكومية والخاصة توظيفه، فلجأ إلى التدريس الخصوصي داخل منزله، مؤكدًا أنه فعل ذلك لتوفير “لقمة العيش” له ولأسرته وأبنائه بعيدًا عن الحاجة للناس وسؤالهم، مضيفًا: “أتماشى مع رؤية التحول الوطني التي تشجع على العمل الخاص”، وفقًا لموقع “سبق”.
وأوضح أن إجادته للغة الإنجليزية وممارستها بشكل مستمر كانت سببًا في اتجاهه للتدريس الخصوصي، متمنيًا وجود آلية واضحة لتوظيف الخريجين المبتعثين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدًا أن مشروعه سيكون مبنيًا على التدريس الخصوصي في تخصص اللغة الإنجليزية لطلاب التعليم العام والتعليم العالي وفق آلية الساعات المحددة والتي تحُقق الهدف للطلاب.
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