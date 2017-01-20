احتوى الأمير منصور بن ناصر خلافاً نشب بين الكاتب إدريس الدريس والكاتب مازن السديري على موقع “تويتر”، على خلفية تكريم تركي السديري، رئيس تحرير جريدة الرياض سابقاً، وذلك بدعوتهما لتناول العشاء في منزله.
وانتقد مازن السديري الكاتب الدريس، معتبراً أن سبب هجومه على أبيه، هو رفض صحيفة الرياض استكتابه، حينما كان أبوه رئيساً لتحريرها.
فيما غرد الأمير منصور أمس الخميس في محاولة منه لاحتواء الموقف قائلاً: “الأخ إدريس والإبن مازن، أتمنى منكم الترفع عن هذه المهاترات، التي لا تتماشى مع مكانتكم ودوركم في إعطاء الانطباع الطيب عن إعلامنا وأعلامنا”.
ومع استمرار التراشق بالتغريدات، دون الأمير منصور تغريدة أخرى بالقول: “كفى ولقد طلبت من الابن مازن عدم الرد وتعهد لي بذلك؛ لأنكما خرجتم عن المألوف الذي عهدناه فيكما، شاكرًا لكما تجاوبكما”. وفق “أخبار 24”.
ورد الدريس على تغريدة الأمير منصور بالقول: “أوعد سموكم إن سكت أن أسكت، وسأظل أحتفظ بمحبتي وتقديري لأستاذنا تركي، الذي بادرت أنا بالدعوة لتكريمه”.
وانتهى الأمر بدعوة الأمير منصور عبر صفحته بموقع التواصل “تويتر” الكاتبين لحفل عشاء قائلاً: “عند عودتي لأرض الوطن سيكون لي شرف دعوتكما للعشاء، فكلاكما عينين في رأس وتستاهلوا التكريم”.
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