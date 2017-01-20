ذكرت مصادر أن مجلس الشورى يعتزم خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة مقترح بمشروع نظام جديد يهدف إلى منع الأجانب من العمل الإضافي والدخل غير
النظامي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن النظام المقترح سيحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
وأضافت أن الشورى سيدرس أيضاً وضع نظام رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الوافدين، والذي سيشجعهم على إنفاق مدخراتهم النقدية واستثمارها داخل المملكة.
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