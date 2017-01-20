أورد تقرير بعضاً من الشروط الغريبة التي تمسكت بعض الفتيات على كتابتها في عقود النكاح لدى زواجهن، ومنها السماح بالعمل في وظائف مختلطة والطلاق في حال رغبة الزوج بالتعدد وعدم إدخال التلفزيون المنزل.
وقال المأذون الشرعي نوار العصيمي إن بعض الزوجات يشترطن بالإضافة إلى ما تقدم المحافظة على الصلوات، في حين يشترط بعض الأزواج على المطلقة عدم وجود أبنائها معها.
من جانبه، أوضح المأذون الشرعي أحمد العيسى وفقاً لـ”الرياض” أن من بين الشروط التي صادفها كذلك اشتراط النساء (بيتاً شرعياً، ومواصلة الدراسة، والعمل، ورفض التعدد).
وأبان أن بعض الأسر تشترط عدم النص على المهر في العقد، حيث يعتبرون أن ما يربطهم أكبر من مجرد ورقة، مؤكداً أن ذلك يتسبب في إشكاليات بعد الزواج، لاسيما في حال نشوء خلافات بين الزوجين إن لم تستطيع الزوجة إثبات حقها.
وأكد المأذون العصيمي أنه يحق للزوجة طلب الطلاق إذا خالف الرجل الشروط الأساسية والمقبولة، أما الشروط الثانوية فإن الناس يختلفون في طلب الطلاق، ويُحوّل الزوجان للجنة الصلح.
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