أعاد مشهد جندي الطوارئ السعودي وهو يقفز بالهواء ويكسر “جرة” بركلة واحدة، للأذهان مشهدا مثيرا للشفقة لمجموعة من جنود الملالي وهم يحاولون كسر “جرة” من الفخار قبل أن يفشلوا في ذلك أمام قيادات عسكرية وأمنية للرئيس الإيراني.
وتحت وسم “مستعدون لكسر جرة إيران” تساءل نشطاء عمّا إذا كان ذلك التصرف رسالة لجنود الملالي الفاشلين.
وكانت كاميرات قد التقطت الصورة المثيرة للتساؤلات أثناء مرافقتها لقائد قوات الطوارئ الخاصة ،الفريق ركن خالد بن قرار الحربي، ومساعديه، من الرياض إلى حفر الباطن؛ وذلك لمشاهدة عروض مهارات التكتيك والاقتحام لحفظ النظام ومكافحة الشغب والإرهاب في ميادين القوة هناك.
ونشر تقرير بالفيديو قبل أسابيع لفشل جنود النخبة الإيرانية في كسر “جرة” أثناء حفل حضره نخبة من القيادات الإيرانية.
وفق “سبق”.
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