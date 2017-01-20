أشادت إدارة تعليم حائل في بيان أصدرته على لسان متحدث الإعلام التربوي “إبراهيم الجنيدي”، بما فعلته معلمة الابتدائية 17 التي قدمت هدية لطالبة لم تجتَز المهارات المطلوبة عند احتفال الصف بالطالبات اللاتي اجتزن المهارات.
وكان مقطع فيديو انتشر أظهر وجود طالبة في الصف الثاني في الابتدائية 17 حصلت على هدية دون شهادة اجتياز المهارات؛ حيث أعطتها المعلمة ما تقدر عليه من تكريم، فيما لم تمنحها الشهادة لعدم اجتيازها، وهو الأمر الذي خلق تذمر والدة الطالبة لتظهر بمقطع صوتي آخر على موقع التواصل تنتقد تصرف المعلمة عدم منح ابنتها الشهادة.
وأضاف تعليم حائل في بيانه، أن عدداً من المسؤولات وقفن على تلك الحالة؛ حيث اتضح إخضاع الطالبة لبرنامج علاجي للطالبة غير المتقنة لمدة أسبوع اعتبارًا من الأحد “17 / 4 /1438هـ” لمحاولة إكسابها المهارات المطلوبة وفقًا لتعليمات وزارة التعليم المنظمة لمعالجة وضع الطالبات غير المجتازات للمهارات المطلوبة قبل تقييمها بشكل نهائي.
فيما جاءت النتيجة سلبية لعدم تقيد الطالبة بالحضور طوال أسبوع البرنامج، فيما اتضح الدور التربوي الذي قامت به المدرسة حيال الطالبة خلال الفصل الماضي، الذي تمثل بحرص المدرسة على إبلاغ والدة الطالبة بمستوى ابنتها، إلا أنها لم تستجب للحضور؛ مما حدا بالمدرسة للاستعانة بخالة الطالبة لأمها لتحسين مستواها وللأسف لم تتحسن نتيجتها. وفق “مزمز”.
واختتم التعليم بيانه بأن الطالبة تبقى محور اهتمام منسوبات المدرسة التي لم تألُ جهداً في تعزيز ثقتها بنفسها والحرص على تلقيها القدر الكافي من المهارات التي تمكنها من مواصلة حياتها بشكل متوازن علمياً ونفسياً.
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