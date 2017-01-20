كشف مقرّر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالفقر وحقوق الإنسان، فيليب الستون، عن وجود مناطق فقيرة جدًا بالمدن الكبيرة والمناطق الريفية النائية بالسعودية، لافتًا إلى أن “معظم السعوديين لديهم اقتناع بأن بلادهم خالية من الفقر”.
ووصف “فيليب” خلال ندوة صحفية، في اختتام زيارته الرسمية إلى السعودية، خطط المملكة لتحويل اقتصاد البلاد، بـ “الجريئة والطموحة”، معتبرًا أن ما تقوم به المملكة يحُسن من أوضاع المرأة والفقراء، كما أنه يشجع المرأة على المشاركة الكاملة في سوق العمل.
وتحدث اليوم الخميس فيليب الستون، خلال ندوة صحفية، في اختتام زيارته الرسمية إلى السعودية، عن أن نظام الحماية الاجتماعية الحالي للفقراء في البلاد يعدّ “خليطا حقيقيا من البرامج غير الفعالة، غير المستدامة، ضعيفة التنسيق، وفوق ذلك، غير ناجحة في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة لمن هم في أشد الحاجة لها”.
واعتبر أن رؤية المملكة 2030 تشير إلى أن النساء السعوديات سيكون لهم رصيد عظيم، كما أنها تعزز من فرص السعوديات على الالتحاق بسوق العمل، ويعطي في الوقت ذاته انطباعا بأن مؤشر حقوق المرأة في تصاعد داخل المملكة. يُذكر أن الزيارة التي يقوم بها المقرر الأممي الخاص للسعودية تُعتبر هيّ الأولى لمقرر أممي منذ ثماني سنوات، والثالثة من نوعها في السنوات الثلاثين الماضية بحسب CNN.
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