ضبطت دوريات أمن الطرق بمحافظة تيماء في منطقة تبوك مساء أمس الخميس كمية من الذهب تقدر بمليوني ريال و30 ألف ريال نقداً، إلى جانب حبوب يشتبه أنها مخدرة، وذلك في مركبة وافدين مخالفين لنظام العمل.
وأوضحت مصادر، وفقاً لما أوردت صحيفة “سبق”، أن الجهات الأمنية اكتشفت المضبوطات، إثر اشتباهها في قائد المركبة الذي ارتبك أثناء توقفه في نقطة أمنية مفاجئة، لافتة إلى أنه تم تسليم الأشخاص والمضبوطات للجهات المختصة.
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