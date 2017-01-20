رصد مقطع فيديو تطوع عدد من رجال الأمن في قوة أمن الحرم المكي لمساعدة رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في تقبيل الحجر الأسود.
وأظهر المقطع رجال الأمن وهم يحملون الرجل الذي يبدو أنه مصاب بإعاقة حركية ويرفعونه حتى يكون بمحاذاة الحجر الأسود ويتشرف بتقبيله واستلامه.
يشار إلى أن كثيراً ما تم تداول مقاطع لرجال الأمن من مختلف القطاعات خلال مواسم الحج والعمرة وهم يتطوعون لتقديم خدمات إنسانية نبيلة لزوار الحرم الشريف.
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