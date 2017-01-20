أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها مساء اليوم (الخميس) عن استعادة أحد الموقوفين السعوديين من معتقل خليج جوانتانامو.
وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، فقد تمت استعادة المواطن جبران بن سعد بن وازع القحطاني من معتقل خليج جوانتانامو.
وأضاف أنه تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء به، مشيراً إلى أنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.
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