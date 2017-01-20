أوضحت الخطوط السعودية أن ترتيب صعود المسافرين للطائرات سيكون وفقاً لمنطقة الجلوس التي ينادى عليها أولاً، لافتة إلى أن بطاقات الصعود للطائرة ستتضمن رقم منطقة الجلوس الخاصة بكل راكب، مدرجة مثالا لبطاقات الصعود الجديدة.
وأوضحت أنها قسمت مناطق الجلوس إلى 4 مناطق في الطائرات عريضة البدن، و3 مناطق في الطائرات ضيقة البدن، لافتة إلى أن منطقة الجلوس رقم 1 مخصصة للدرجة الأولى ودرجة الأعمال وللمسافرين دائمي السفر ولذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال غير المرافقين لذويهم. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن منطقة الجلوس رقم 2 تشمل الركاب في الجزء الخلفي من الطائرة، ومنطقة الجلوس رقم 3 تشمل ركاب القسم الأوسط من الطائرة أو الأمامي في الطائرات ضيقة البدن، ومنطقة الجلوس رقم 4 تشمل ركاب القسم الأمامي من الطائرات عريضة البدن.
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