أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة تقوم بتكسير المرايا الجانبية لعدد من السيارات، فيما لم يتضح سبب قيامها بهذا الفعل التخريبي.
وأبان المقطع المصور امرأة تسير في أحد شوارع الدمام، بحسب ما أكد متداولو الفيديو، بمحاذاة عدد من السيارات المركونة في الشارع وتقوم بتكسير المرايا الجانبية للمركبات أو محاولة ثنيها.
وتنوعت التبريرات المقدمة لتصرف المرأة، حيث قال بعض متناقلي الفيديو إن السيارات تابعة لموظفي شركات يقفون عند باب بيتها، فيما قال آخرون إن في الأمر خصومة شخصية.
وفق “أخبار 24”.
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