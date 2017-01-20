أعلن المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد العنزي عن وقوع حادث مروري، اليوم (الخميس)، لعائلة مكونة من 7 أفراد على طريق الهضبة بين مدينتي تبوك وبدا.
وأوضح أن الحادث تسبب في انقلاب المركبة التي تقل العائلة ما أسفر عن وفاة جميع أفراد العائلة عدا طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام، لافتاً إلى أن الطفل في حالة حرجة ونُقل إلى مستشفى محافظة الوجه.
وأفاد العنزي بأن الحادث باشرته 6 فرق إسعافية تابعة للهلال الأحمر ولوزارة الصحة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية المختصة باشرت الموقع كذلك.
وفق “أخبار 24”.
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