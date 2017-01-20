في مفاجأة مدوية، ودع الفريق الأول لكرة القدم لنادي الشباب كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم (الخميس) إثر هزيمته من نظيره “وج” صاحب المركز العاشر في دوري الدرجة الأولى بهدف للاشيء، فيما قدم مدرب الشباب سامي الجابر اعتذاره لأنصار ناديه بسبب الخسارة المفاجئة.
من جهته، قدم المدير الفني لنادي الشباب سامي الجابر اعتذاره لأنصار ناديه بسبب الخسارة المفاجئة التي تلقاها فريقه على يد “وج” وهو فريق من الدرجة الأولى، وأدت إلى خروج الشباب من دور الـ 32 لكأس الملك.
وأوضح في مؤتمر صحفي أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه الخسارة، لافتاً إلى أنه اضطر إلى الاعتماد على لاعبين شباب في هذه المباراة لمواجهة غياب 10 لاعبين دفعة واحدة. وفق “أخبار 24”.
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