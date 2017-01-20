أقدم ستة أشخاص في محافظة الأفلاج على التسلل إلى قاعة اختبارات إحدى المدارس بعد أن قاموا بخلع إحدى نوافذها، فيما تمكنت الجهات الأمنية من الإيقاع بهم.
وأوضح مصدر أمني أن وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة تمكنت من القبض أمس الأربعاء على 6 أشخاص بعد خلع إحدى نوافذ مدرسة والتسلل لقاعة الاختبارات والكتابة على الطاولات بقصد “البرشمة” والغش في المواد الدراسية.
وأضاف، وفقا لـ “سبق”، أنه تم فتح تحقيق في الواقعة وتحويل المتهمين لدائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لإكمال اللازم بحقهم.
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