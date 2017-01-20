أوضحت أمانة جدة، اليوم (الخميس)، تفاصيل حادثة العثور على آثار لمقبرة في أحد مواقع البناء التي سمحت لأحد المستثمرين باستغلالها لبناء روضة أطفال في أحد أحياء مدينة جدة، مؤكدة أنها أوقفت العمل في المشروع.
وتابعت بأنها شكلت لجنة من عدة جهات حكومية وقضائية، ورفعت فتوى لسماحة المفتي العام عبر المحكمة العامة بالمحافظة، وستعمل بموجب الفتوى بعد صدورها، مشيرة إلى أن العمل في المشروع سيتوقف حتى صدور الفتوى.
وقالت الأمانة إن الموقع كان قبل التصريح للمستثمر بالبناء فيه مستغلاً كمواقف للسيارات لعدة أعوام، لافتة إلى أن آثار المقبرة وبقايا العظام البشرية لم تظهر خلال أعمال حفر الأساسات.
وأفادت بأن المقبرة بدأت في الظهور عند حفر المستثمر لخزان في الجهة الشمالية الغربية من الموقع، مؤكدة أن ذلك حدث بعد انتهاء أعمال البناء الأساسية في المشروع. وفق “أخبار 24”.
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