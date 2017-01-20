وجه نجم وسط فريق الهلال والأخضر ، سلمان الفرج رسالة لزميله مجاهد المنيع بعد نجاح عملية الرباط الصليبي بالركبة في الساعات القليلة الماضية ،متمنيا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب أقوى من ذي قبل.
قال سلمان الفرج عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة الشهير ( تويتر ) موجها رسالة هامة لزميله مجاهد المنيع : ” الحمدلله على السلامة وإن شاء الله تعود للملاعب أقوى من قبل وقلوبنا معك”.
كان نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي الأول ، سلمان الفرج زار زميله مجاهد المنيع بعد نجاح عملية الرباط الصليبي التي أجراها صباح أمس،وتمنى له الشفاء العاجل والعودة للملاعب في أقرب وقت ممكن. وفق “هاتريك”.
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