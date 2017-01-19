ينظم نادي الحي ” بثانوية الإمام البخاري ” بالتعاون مع شباب الخرج التطوعي وبرعاية من المعهد التقني للألبان ” ملتقى التطوع الأول ” للفرق التطوعية في محافظة الخرج بالحديثي مول ولمدة ثلاثة أيام من يوم الأثنين الموافق ١٤٣٨/٥/٩ وحتى ١٤٣٨/٥/١١ والذي يهدف الى إبراز أبناء المحافظة وتسليط الضوء على المبادرات المجتمعية التي يقدمونها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لما يملكون من إمكانيات وخبرات ودعم المبادرات والفرق التطوعية إضافة إلى نشر ثقافة الفكر التطوعي وحاجة الفرق التطوعية إلى الانتماء لتحقيق الذات . حيث أن آخر موعد لتسجيل الفرق التطوعية المشاركة يوم ١٤٣٨/٤/٢٥ والتي يتم فيها ارسال اسم الفريق واسم القائد وتخصص الفريق إن وجد وارقام الإتصال عن طريق وسائل التواصل التالية : Emil :
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