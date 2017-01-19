تتقدم الخرج اليوم بأسمي التهاني والتبريكات للشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم ابن الخرج البار وذلك بمناسبة ترشحه لمجلس منطقة الرياض .
هذا وقد يعتبر الشيخ بن غنيم من الأسماء التي تشكل ثقل وقوة في المجتمع نظراً لمن يحمله من فكر تطويري وإهتمام بالمسئولية المجتمعية ونشاط في الإعلام الحقوقي ، وهو أحد المحامين البارزين ويعمل كمستشار شرعي وقانوني ، وسخر كل إمكانياته لخدمة المحافظة علي وجه الخصوص والمملكة بالعموم وهو خير من يمثل المحافظة في مجلس المنطقة وغيره .
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