تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تكشف عن كارثة ارتكبها مقاول أثناء بناء عمارة في أحد مناطق المملكة.
وكشفت الصور عن وجود عدد من مخالفات البناء وخاصة في الأعمدة الخرسانية التي اخترقتها الألواح الخشبية وكذلك أستخدم كفرات سيارات وتم وضعها أسفل الأعمدة.
وكشفت الصور أيضاً التي تداولها مواطنون سعوديون عن كوارث في أعمال السباكة حيث قام بتكسير الحوائط الخارجية لتوصيل المواسير الخاصة مما يشكل خطورة على سلامة المبنى.
وفق “مزمز”.
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