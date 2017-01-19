تتعدد مزايا تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، فيوجد منها ما هو معروف للمستخدمين، ومنها ما هو خفي لم يتوصل إليه الكثيرون، نظراً للتطوير المستمر من قبل الشركة المالكة له.
ومؤخراً أتاحت شركة فيسبوك المالكة للتطبيق خاصية جديدة تكشف للمستخدم بيانات تفصيلية عن أكثر شخص يتواصل معك عبر التطبيق، مع التعرف على أكثر أشخاص يقوم بالتواصل معهم، مع معلومات عن عدد الرسائل التي تبادلوها مع أصدقائهم، فضلا عن عدد الصور والصور المتحركة Gif.
إليكم الطريقة:
في هاتف آيفون: على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات “Settings” ثم “Data and Storage Usage” ثم “Storage Usage”، فتظهر قائمة بأسماء الأشخاص والمجموعات الذين تواصلت معهم مرتبة من أكثرهم تواصلا إلى أقلهم، ويمكن من خلال الضغط على أحد الأسماء، التعرف على عدد الرسائل التي أرسلها وعدد الصور والفيديوهات والرسائل الصوتية والوثائق وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الحجم الذي شغلته تلك الرسائل على هاتفك الذكي. وفق “أخبار 24”.
أما في أندرويد: فلا تستدعي العملية سوى خطوات بسيطة، إذ يكفي فتح تطبيق واتساب، ثم الذهاب إلى الإعدادات “Settings”، والدخول منها إلى قسم المحادثة “Chat”، وتاريخ المحادثة “Chat History”، قم باختيار “Email Chat” وكأنك تريد إرسال محادثة بالبريد الإلكتروني، عندها يظهر التطبيق قائمة بأكثر الأشخاص الذين تواصلوا معك عبر واتساب.
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