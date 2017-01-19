تمكن فريق جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا من إنقاذ شاب عشريني مقيم بعد تعرضه للطعن بآلة حادة ، وذكر حاتم سمان المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة أن طوارئ المستشفى استقبلت المصاب في حالة صدمة شديدة وهبوط حاد في الدورة الدموية والقلب نتيجة تعرضه للطعن ما سبب له جروحا عميقة غائرة بمنطقة البطن وخروج للأحشاء واختناقها مع نزيف حاد ، وعلى الفور تم تشكيل الفريق الجراحي بقيادة استشاري الجراحة بالمستشفى د.عاطف حسني وأخصائي الجراحة د. عبدالحكيم السعدي بالإضافة إلى طاقم طبي وفني مساند حيث تم عمل إنعاش سريع للمصاب وأدخل إلى غرفة العمليات تم فيها عملية استكشاف للبطن والتعامل مع النزيف والإصابات المختلفة في البطن ومن ثم أدخل إلى العناية المركزة بعد نجاح العملية لتقديم الرعاية اللازمة له ومراقبة الوضع الصحي له إلى أن تماثل للشفاء وسمح له بمغادرة المستشفى بصحة جيدة. وفق “الرياض”.
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