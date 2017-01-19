عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم (الخميس) مواطناً بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة إثر إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي وتعاطيه الحشيش المخدر وشربه المسكر.
وأوضح ناظر القضية أن المدعي عليه أُدين بتحريض شقيقه على الاقتناع بأفكار التنظيم المنحرفة من خلال إرساله مقاطع وإصدارات التنظيم الإرهابي إليه وتخزينه في هاتفيه الجوالين المضبوطين مواد تؤيد التنظيم وصوراً لزعيمه ومقاتليه ومتابعته إصدارات التنظيم المرئية، ما من شأنه المساس بالنظام العام، وشربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر.
وأفاد بأن المحكمة قررت عقوبته على ما أدين به، بجلده ثمانين جلدة حدا لشربه المسكر وتعاطيه الحشيش المخدر، وسجنه على باقي ما أدين به مدة 5 سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن، ومصادرة هاتفيه المحمولين المستخدمين في الجريمة. وفق “أخبار 24”.
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