كشف المتحدث باسم الهيئة السعودية للمهندسين، عبدالناصر العبداللطيف، أن الهيئة تعمل على إعداد لائحة تنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية المقر من قبل مجلس الوزراء، تعاقب المخالفين بالسجن سنة والغرامة مليون ريال.
وأوضح المتحدث، وفقاً لـ”عكاظ”، أن اللائحة تعاقب بالسجن لمدة سنة، والغرامة بما لا يقل عن مليون ريال، لمن يمارس أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، أو دون اعتماد مهني منها، أو بعد إيقافه أو شطبه أو بعد إلغاء الترخيص، أو دون تجديد الترخيص.
وأضاف العبداللطيف، أن بث أي دعاية تشير إلى أنه مؤهل لمزاولة مهنة هندسية دون ترخيص، أو انتحال أحد ألقاب الدرجات المهنية التي تمنح للمعتمدين، جميعها تدخل ضمن المخالفات التي تعاقب عليها اللائحة الجديدة، وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في المخالفات المنصوص عليها في النظام واللائحة.
وبين متحدث الهيئة أن لجنة لا تقل من 3 أعضاء، أحدهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى التي لم تشملها اللائحة، وتتراوح العقوبات بين: اللوم، والإنذار، والإيقاف لمدة 6 أشهر، والغرامة بما لا يزيد على 100 ألف ريال، وشطب الاعتماد المهني، أو إلغاء التراخيص.
يذكر أن رئيس هيئة المهندسين جميل البقعاوي، كان قد انتقد في اتصال هاتفي مع برنامج “في الثامنة” على “إم بي سي” القناة نفسها، متهماً إياها بتوظيف مهندسين أجانب حديثي التخرج، فيما رد مقدم البرنامج داود الشريان بنفي هذه التهمة، مشيراً إلى أن نسبة المهندسين السعوديين في القناة تصل إلى 80%.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج