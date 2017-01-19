أثارت الآلية الجديدة للحصول على التمويل العقاري التي اعتمدها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والشركات لتمويل 85 ألف مستحق، العديد من التساؤلات لدى الراغبين في الحصول على التمويل.
ووفق تقرير لصحيفة “مكة”، فإن أبرز 9 أسئلة تشغل بال المواطنين، أجابت عنها إحدى الجهات المعتمدة لدى الصندوق جاءت كالآتي:
ما أقصى مدة للتمويل؟
يبدأ من سنة فيما يصل حده الأعلى إلى 30 عاما.
كم قيمة التمويل؟
قيمة التمويل تصل إلى 500 ألف ريال، وتتفاوت بحسب الدخل الشهري والقدرة على السداد وعدد أفراد الأسرة والعمر.
ما علاقة الدخل بقيمة التمويل؟
كلما ارتفع دخل الفرد ترتفع السيولة ويتقلص الدعم وكلما قل الدخل انخفضت السيولة وارتفعت نسبة الدعم من الدولة.
كيف تدفع الفائدة مع القسط ؟
مع القسط الشهري بحيث تتكفل الدولة بدفع كامل الفوائد الشهرية وتتقلص تدريجيا كلما ارتفع راتب المستفيد.
ما نسبة الأرباح؟
تحدد بحسب الراتب الأساسي وأي دخل شهري آخر.
هل يتم رهن الوحدة السكنية؟
نعم ويكون باسم الجهة التمويلية سواء بنكا أو شركة تمويل.
هل جهات التمويل تقدم القروض في المدن كافة؟
لا، هناك مدن غير مدرجة في بعض شركات التمويل والتي غالبا ما تكون في المدن الرئيسة.
كيف أتقدم بطلب لشركة أو بنك؟
ليس بإمكان العميل اختيار الجهة إلا من خلال صندوق التنمية العقاري والذي سيوجه العميل إلى شركة أو بنك يتم تحديده في رسالة نصية إلى هاتفه.
هل يمكن التضامن مع أحد أفراد الأسرة؟
الجهات التمويلية تتيح لأصحاب الدخل المحدود مشاركة أحد أفراد أسرته بالحصول على سيولة أعلى في حال تم اعتماد المتضامن من قبل الصندوق.
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