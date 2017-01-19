أطلقت أسرة مواطن نداءً لمساعدتها في البحث عن ابنها نواف (13 عاماً) الطالب بالصف الثاني المتوسط، والذي خرج الثلاثاء الماضي من منزل الأسرة في حي القيروان بالرياض ولم يعد حتى الآن.
وأوضح المواطن عبدالعزيز المديفر والد الطفل ، أن ابنه غادر البيت غاضباً يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أخذت منه والدته هاتفه الجوال حتى لا يشغله عن المذاكرة، كون أن الأيام أيام الاختبارات الفصلية، مبينا أنه وزوجته في حالة يُرثى لها منذ فقدان ابنهما.
وأضاف المديفر أن ابنه عندما خرج من المنزل كان يرتدي ثوباً أزرق، وهو بصحة جيدة، مشيراً إلى أن معلومات غير مؤكدة أفادت بأنه شوهد مرتدياً غطاء على رأسه من النوع الذي يستخدم للوقاية من البرد. وفقاً لـ”أخبار24″ .
وناشدت الأسرة الجميع لمساعدتها في البحث عن ابنها المفقود، ورصدت جائزة مالية لمن يعثر عليه أو يُدلي بمعلومات تساعد على العثور عليه، فيما تفاعل ناشطون على “تويتر” ودشنوا هاشتاقاً بمسمى “نواف المديفر مفقود” نشروا خلاله صور الطفل ومعلومات عنه للمساعدة في العثور عليه.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج