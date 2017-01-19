حلت المملكة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر أسعار البنزين للربع الأخير من عام 2016م من بين 61 دولة، وذلك وفقاً لما ذكره موقع “Global Petrol Prices “، حيث يبلغ سعر اللتر من البنزين في المملكة 0.24 دولار أمريكي.
وبحسب الموقع، فإن فنزويلا حلت في المركز الأول بـ0.01 دولار للتر، وتركمانستان في المركز الثالث بـ0.29 دولار، ثم الجزائر بـ0.32 دولار، ثم الكويت ومصر 0.35 دولار بكل منهما، ثم الإكوادور 0.39 دولار، ثم إيران 0.41 دولار.
وجاءت البحرين وقطر بعد ذلك بـ0.43 دولار، ثم ماليزيا 0.47 دولار، فيما تساوت الأسعار في الإمارات وعمان بـ0.49 دولار لكل منهما. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن متوسط سعر البنزين عالمياً ليوم 16 من شهر يناير 2017م كان في حدود 1.02 دولار أمريكي للتر الواحد، مع ملاحظة وجود تفاوت كبير بين الأسعار في الدول الغنية والفقيرة، حيث يكون السعر أعلى في الدول الغنية منها في الدول الفقيرة، باستثناء الدول المنتجة للنفط فعادة تكون أسعار المشتقات النفطية فيها منخفضة.
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