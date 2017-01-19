أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بيانا اليوم (الخميس) توضح فيه ملابسات مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لطالبة تشتكي عدم تكريمها في المدرسة وحرمان المعلمة لها من الاحتفال مع بقية زميلاتها بمناسبة نجاحهن.
وقالت الإدارة في بيانها، إن الحادثة وقعت بتاريخ 14 /4 /1438هـ في الصف الثاني الابتدائي بالمدرسة، أثناء الحفل الذي أقامته معلمة الفصل للطالبات اللاتي استطعن اجتياز المهارات المطلوبة، ولعدم اجتياز الطالبة للمهارات المطلوبة قامت المعلمة وبأسلوب تربوي بتكريم الطالبة المذكورة بهدية مماثلة لزميلاتها، ويتضح ذلك من المقطع المنتشر بوجود صندوق الهدية أمام الطالبة.
وأضافت أن شكوى الطالبة في المقاطع الصوتية كانت تتمحور حول عدم منحها شهادة مثل بقية زميلاتها، وذلك حدث فعلاً كونها في الأصل لم تجتز المهارات المطلوبة لمنحها الشهادة، ومنحت إشعارا بإلحاقها في البرنامج العلاجي لمعالجة القصور في اجتياز المهارات المطلوبة، وهو موجود بصندوق الهدية الذي تم إهداؤه لها. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الطالبة تعاني من ضعف شديد في التحصيل العلمي في مادة لغتي على الرغم من وجودها بالصف الثاني الابتدائي، وهو ما أسهم في عدم تجاوزها للمهارات المطلوبة.
واختتمت، تم استكمال البرنامج العلاجي للطالبة غير المتقنة لمدة أسبوع، لمحاولة إكسابها المهارات المطلوبة وفقا لتعليمات وزارة التعليم المنظمة لمعالجة وضع الطالبات غير المجتازات للمهارات المطلوبة قبل تقييمها بشكل نهائي، ومع الأسف تغيبت الطالبة عن الحضور طوال الأسبوع الحالي لمعالجة وضعها قبل إصدار النتيجة النهائية للفترة الثانية عبر نظام نور الوزاري الخاص بنتائج الطلاب والطالبات.
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