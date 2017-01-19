وصل لاعب الوسط الباراغوياني فيكتور ايالا للرياض فجر اليوم ” الخميس ” بعد أن تواجد بجانب عائلته في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وصل اللاعب فيكتور ايالا وعائلته لمطار الرياض وكان في استقباله حمود الشهري.
وكان الجهازان الفني والإداري لفريق النصر قد سمحا للاعب بالسفر إلى بلاده قبل توقف دوري جميل السعودي للمحترفين، ولم يشارك في مباراة فريقه الدورية قبل التوقف، وذلك للعودة بزوجته لتقيم معه بالرياض .
و لم يستطع أيالا أن يلتزم بموعد وصوله الذي تم تحديده في البداية مع الإدارة، لتأخر استخراج تأشيرة دخول المملكة ، ثم اعتذر في المرة الثانية، لارتباطه ببعض الأمور الواجب عليه إنهائها، ثم حدد أخيراً فجر اليوم الأربعاء للوصول إلى الرياض، لكنه عاد وأبلغ إدارة الكرة بناديه، بوصوله فجر الخميس بدلاً من فجر الأربعاء.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج