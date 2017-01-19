كشف المهاجم ناصر الشمراني عن سبب انتقاله من الهلال إلى العين الإماراتي مؤكدا وجود سوسة في النادي تحرض عليه المدربين وتخرب علاقته معهم وذلك بحسب مانقل الإعلامي سعود الصرامي في حديث فضائي على لسان اللاعب حيث تربطه معه علاقة صداقة ممادفع الشمراني للبوح له بسر انتقاله والتأكيد على وجود شخصية حرضت المدرب السابق دونيس عليه ونتج عن هذا التحريض الكثير من المشاكل بينه وبين المدرب وفي هذا الموسم مع المدرب دياز واصلت الشخصية تحريضها ليتم استبعاده من الفريق ولم يكن أمامه خيار سوى الانتقال.
وكانت وتيرة الخلاف قد تصاعدت بين المدرب الهلالي دياز ومهاجم المنتخب السعودي والهلال ناصر الشمراني مما ساهم في خروجها إلى ساحة موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث اتخذت الإدارة بالتوافق مع دياز قرارا بإخراج ناصر الشمراني من حسابات الفريق الهلالي بالابعاد بشكل نهائي مما جعل ناصر الشمراني يحاول الرد بطريقته على المدرب دياز والإدارة الهلالية من خلال حسابه في تويتر بتغريدة ينتقد فيها عمل المدرب والإدارة في استبعاد اللاعبين حيث قال (المستبعدين من الهلال عزوز الدوسري ، فهد غازي ، خالد كعبي ، خالد شراحيلي ، محمد القرني ، السواط ، الفيس .. جيبوا لهم أربعة محترفين أضمن بكم الدوري ). وفق “هاتريك”.
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