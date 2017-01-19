لم يجد محمود كهربا لاعب الاتحاد الذي يشارك في أمم أفريقيا بقميص منتخب بلاده مصر، ما يخفف عنه في دكة البدلاء وهو يجلس عليها طيلة مباراة الاستهلال أمام مالي الثلاثاء الماضي سوى الحكم والأدعية، وذلك على ملعب «بورت جنتيل» فى إطار الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي.
ووضع كهربا على «الواتس آب» الخاص به صورة لإحدى الحكم والأقوال التي تعود إلى الفيلسوف اليوناني بلوتارخ وتقول: يظهر معدن الإنسان في الطريقة التي يصمد بها تحت وطأة المحن، قبل أن يغير كهربا الصورة الخاصة به على «واتس آب» بدعاء: اللهم اجعل أيامنا سعيدة مليئة بجميل التدبير واللطف والتيسير. وفق “النادي”.
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