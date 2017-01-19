إدارة الهلال تبذل مساعيها الفترة الحالية لإنهاء الالتزامات المالية المانعة من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي وصلت إلى 12 ونصف مليون ريال ما بين رواتب متأخرة وقضايا لدى لجنة فض المنازعات كمستحقات أبرزها للاعب الوسط محمد القرني، ومن المنتظر أن تنهي الاشتراطات كافة بإغلاق هذه القضية مع تسليم الحوالات البنكية المطلوبة لرواتب اللاعبين وذلك للجنة الاحتراف.
من جهة أخرى تقرر انضمام المهاجم السوري الجديد عمر خريبين لتدريبات الفريق مطلع الأسبوع المقبل وسيكون جاهزا للمشاركة في لقاء الاتفاق المقبل بعد السبت المقبل في الجولة الـ16من “دوري جميل” في حال إنهاء الالتزامات المطلوبة لدى لجنة الاحتراف وقيد اللاعبين.
من جهته وصف مدير الجهاز الفني بالهلال رامون دياز خريبين باللاعب المميز وقال: «سيكون اضافة كبيرة لنا في بطولة الدوري وبطولة آسيا، والتعاقد معه لا يعني اننا نلعب بطريقة ٤-٤-٢ خصوصا انني افضل تكتيك ٤-٢-٣-١».
من جهة ثانية شارك مهاجم المنتخب السعودي ناصر الشمراني مساء أمس الأربعاء في تدريبات العين الإماراتي على استاد خليفة بن زايد بعد تعاقده معه لستة أشهر قادما من الهلال.
وقال العين: «الشمراني سيرتدي القميص رقم 20»،
ونقل حساب العين على تويتر عن الشمراني قوله «أشعر ببالغ الفخر والاعتزاز للانضمام لأحد أفضل الأندية الآسيوية، وعندما يرتبط اسم لاعب بالعين فيجب ألا يضع سقفا لطموحاته وسأعمل على إظهار أفضل ما لدي لتحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهيره».وفق “الرياض”.
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