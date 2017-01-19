يشارك طلاب من المملكة العربية السعودية، في منافسات الابتكارات التكنولوجية والربوبوتات الآلية، ضمن وفود من 30 دولة في المسابقة السنوية العالمية “VEX Worlds” التي تقام في الولايات المتحدة في الرابع من فبراير المقبل، للطلاب العباقرة.
وقالت موقع جامعة “نيوميكسيكو”، إن فرقًا أمريكية من المدارس الإعدادية والثانوية -بعد تخطيها المنافسات المحلية VEX Robotics- تشارك في المسابقة العالمية مع فرق من طلاب المبتكرين من دول المملكة العربية السعودية والبرازيل واليابان والهند وكندا وماليزيا والمكسيك، ونيوزيلاندا وسنغافورا المملكة المتحدة وإسبانيا وغيرها.
وتدير مسابقة VEXمؤسسة التعليم ومسابقة الروبوتات، وهي بمثابة وسيلة للطلاب لتطوير المهارات الحياتية الهامة، مثل: العمل الجماعي والقيادة وإدارة المشاريع، وشحذ الهمم من خلال بناء الروبوتات والتنافس مع طلاب من مجتمعات أخرى في تجمع مثير، وغير تقليدي.وفق “عاجل”.
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