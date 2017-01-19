اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيكل التنظيمي لبرنامج “حساب مواطن”، إضافة إلى نقل برامج الدعم النقدي المقدم من وكالتي “الضمان، والرعاية”، إلى البرنامج.
وكلفت الوزارة في تعميم لها وفقا لـ”الحياة” المهندس علي بن هادي راجحي مديراً عاماً لبرنامج “حساب المواطن”، وفوضته بتكليف مديري الوحدات الإدارية المرتبطة بالبرنامج.
وضم فريق العمل في برنامج حساب المواطن 16 رجلا وسيدتين وهم: أحمد محمد الثمالي، وتركي شعلان الشهراني، وجهاد مصطفى الشعلان، وخالد عبدالرحمن النفيعي، وخالد مفرح الغامدي، وسعيد محمد الشهراني، وعادل عبدالله مريشد، وعايض سالم الدوسري، وعبدالعزيز عبدالله الحربي.
كما شملت الأسماء كلاً من عبدالله صالح العمري، وفهد محمد الغامدي، ومحمد أحمد الأصم، ومحمد عبدالوهاب عبدالقادر، ومسفر معتوق المالكي، وماجد إبراهيم السنيدي، وعلي محمد البارقي، وموضي دخيل العنزي، ونادية فاطم المطيري.
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