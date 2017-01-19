قضت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة بسجن مقيم عربي 6 أشهر وجلده 500 جلدة متفرقة، ومصادرة جواله وحجب الشريحة، وترحيله من المملكة مع منعه من الدخول، وذلك بعد ضبط صور نساء في حفلات أفراح سعودية وكمية من المخدرات بحوزته.
وكانت الجهات المختصة، وفقاً لـ”مكة”، قد ضبطت المقيم وبحوزته 34 ذاكرة كمبيوتر بعضها يحتوي على صور فوتوغرافية لنساء في مناسبات أفراح بالمملكة، كما احتوى الكمبيوتر الخاص به بعد تفتيشه على عددٍ من البرامج والتصاميم لصور نساء، بجانب ضبط كمية من الحشيش وحبوب الترامادول بحوزته.
وتضمن الحكم تنفيذ الـ500 جلدة متفرقة على 10 دفعات، وترحيله إلى خارج المملكة بعد انقضاء مدة محكوميته بالسجن لمدة 6 أشهر ومنعه من دخول المملكة، إلا وفق ما تقتضيه أنظمة الحج والعمرة.
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