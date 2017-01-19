ذكر تقرير لبرنامج تحقيق التوازن المالي أن إجمالي بدلات برنامج “حساب المواطن” ستبلغ بحلول عام 2020 ما بين 60 و70 مليار ريال.
وأوضح التقرير وفقاً لصحيفة “اليوم” أن “حساب المواطن” سيدرس الخصائص السكانية للمجتمع وسيتم تقسيمه إلى خمس شرائح متساوية من ناحية عدد السكان.
وأشار إلى أن قيمة البدل الذي سيُصرف ستكون غير ثابتة، حيث ستراجع قيمته بشكل دوري بناء على أسعار الطاقة أو أي إصلاحات أخرى قد تؤدي إلى زيادة العبء على الأسر.
وأضاف أن البدل سيقدم لرب الأسرة، سواء كان ذكراً أو أنثى، ويشمل ذلك جميع الأبناء غير المتزوجين ذكوراً وإناثاً، بشرط أن يكونوا في مسكن واحد، كما يشمل البدل الأسر غير السعودية كأولاد السعودية المتزوجة من أجنبي أو حاملي بطاقة التنقل.
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