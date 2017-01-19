قالت مصادر إن مدرسة الإمام النسائي للبنين في قرية المجمع بمحافظة حبونا في منطقة نجران، أجبرت طلاب الصف الثالث الثانوي بأداء اختبار مادة “علم الأرض”، بعد امتناعهم عن تأدية الاختبار بحجة أن من درسها لهم مدرس غير متخصص، لتهدد إدارة المدرسة الطلاب بحرمانهم من درجات المادة وتسجيلهم غياباً إذا لم يدخلوا قاعة الاختبار.
وأوضح أحد الطلاب المتضررين وفقاً لـ “عاجل”، أن المدرسة لم توفر لهم معلماً لتدريس المادة، وكلفت معلم مادة الأحياء لتدريسها لكنه لم يتمكن من شرحها لعدم فهمها، متسائلاً كيف يريدوننا أن ندخل الاختبار النهائي ونحن لم ندرس المادة فعلياً.
وأضاف أن ممثلين من مركز الإشراف زاروا المدرسة وطالبونا بتوقيع إقرار خطي مصحوباً بأسمائنا بقبول تسجيلنا غياب ورسوبنا في المادة إذا لم نحضر الاختبار، وإعادة السنة الدراسية وعدم إعادة الاختبار.
وأشار الطالب إلى أنهم رفضوا في البداية التوقيع لكنهم وقعوا بعد ضغط وتهديد من المركز وإدارة المدرسة، مناشداً وزير التعليم بالتدخل لحل الأزمة وإنصافهم، والأخذ في الاعتبار أنهم في آخر سنة دراسية.
من جانبه، أكد مدير مركز الإشراف بتعليم حبونا أن الطلاب لم يتقدموا بشكوى بخصوص امتناعهم عن أداء الاختبارات في أحد المواد، ولكن هناك طلب بتمديد الاختبارات لتكون 7 أيام أسوة بالمدارس الأخرى وتم الاستجابة للطلب.
وعن عدم وجود معلم لمادة علم الأرض، أوضح أن المادة تشهد ندرة في المتخصصين بها حالياً على مستوى المملكة، ومعلمو الأحياء هم من يقومون بتدريسها حالياً.
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