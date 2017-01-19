كرمت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بقسم تطوير وبأشراف الأستاذ : عبدالله الجميعه تكريم قائد المدرسة و المعلمين المشاركين في ملتقى صحتي وغذائي الذي أقيم الأسبوع الماضي من تاريخ 4/4/1438هـ الي 6/4/1438 هــ حيث كان التكريم بحضور الشريك للمتقي شركة موارد ممثلة برئيس مجلس الأدارة الأستاذ مهيلان محمد القحطاني وبحضور رئيس وحدة تطوير عبدالله الجميعة ,وإدارةالمدرسة تشكر شركة موارد على الدعم والرعاية الكريمة التى قدمتها لملتقي ومعرض (صحتي وغذائي)
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