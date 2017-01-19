تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحفل طالبات بإحدى المدارس بمناسبة نجاحهن .
وما أثار غضب النشطاء هو حرمان معلمة لإحدى الطالبات من الاحتفال مع زميلاتها ، مما كان لها أثراً سلبياً على جالتها النفسية ، وجعلها تشتكي لوالدتها وهي تبكي : “فشلتني المعلمة، وأنا لم أصنع شيئًا لها، وأعطت الطالبات شهادات، وقامت بتصويرهن لتقهرني” ، -حسب وصفها- .
من جانبه أعلن الإعلامي داوود الشريان عن عزمه لإقامة حفل خاص للطالبة على حسابه الخاص ، فيما علق قائلاً : “التعليم ليس تحفيظًا.. انظروا لمباني وفصول مدارسكم المتهالكة”.
وفق “المرصد”.
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