ذكرت مصادر صحفية أن هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الباحة فتحت تحقيقا موسعا مع موظفين في بلدية محافظة المندق، إثر فقد 12 مركبة من مستودع البلدية للتأكد من حيثيات فقد المركبات، ومدى تسبب الموظفين بها.
ووفقا لـ”عكاظ” أوضح رئيس بلدية المندق المهندس ناصر العلياني أن هناك عددا من المركبات تم بيعها في مزاد علني، إلا أن الموظفين لم يسقطوها من الكشوف، مؤكدا أن هيئة الرقابة لاتزال تحقق في الموضوع.
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