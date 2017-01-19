قالت مصادر صحفية أن الشؤون الصحية بمكة المكرمة أوقفت الحاسب الآلي الخاص بالمواطن حسن بخاري، ما حرمه من إجراء معاملته الإلكترونية، نظرا لمطالبتهم إياه بسداد 85 ألف ريال، تكاليف علاج مكفوله العامل الباكستاني ملك في مستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة، إثر إصابات تعرض لها في حادثة سير.
واستغرب بخاري الإجراء الذي اتخذته صحة مكة المكرمة دون علمه، خصوصا أن العامل نقل كفالته إلى مؤسسة أخرى، منذ خمس سنوات، لافتا إلى أنه فوجئ قبل أشهر عدة بمطالبة الشؤون الصحية في مكة إياه بسداد مبلغ علاج العامل، متمنياً إعادة النظر في المبلغ الذي تم تسجيله عليه دون وجه حق، على حد قوله وفقا لـ”عكاظ”.
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