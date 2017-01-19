قالت مصادر صحفية أن الطالبتان “أشواق بخش” و”فاطمة حسن الصعب”،ضربتا المثل في الشجاعة والإقدام، بعد أن أنقذتا 55 طالبة من زميلاتهن عند تعرض سائق الحافلة لحالة إغماء أدت لانحراف الحافلة عن مسارها.
وفي التفاصيل وفقا لموقع “سبق” قالت المصادر أن سائق الحافلة قام بنقل الطالبات من مدرسة أبي عروة المتوسطة والثانوية للبنات بمحافظة الجموم، وهو بطريقه لمنازلهن أصيب بنوبة إغماء سكر، مما أدى لانحراف الحافلة عن مسارها واصطدامها بعمود موقف سيارات أدى لكسر زجاج النوافذ من الجهة اليمنى، واستمرار الحافلة في سيرها دون توقف باتجاه الطريق العام، مما اضطر الطالبتين لإدارة الموقف ومحاولاتهما إيقاف الحافلة وتحويل مسارها عن الخطر، حتى تمكنتا بفضل الله من إيقافها وإنهاء الموقف وإنقاذ زميلاتهن.
وقدّمت الإسعافات الأولية لسائق الحافلة من حارس مدرسة أبي عروة “محمد المعبدي”، وتم إخراج الطالبات وتوفير حافلة بديلة لنقلهن بعد الاطمئنان عليهن من قبل قائدتي المدرستين إيمان البركاتي وفاتن الشريف، وقدمتا خطابات الشكر والتقدير لهما نظير شجاعتهما وحسن تصرفهما في إيقاف الحافلة وإنقاذ زميلاتهن، كما أشادت مديرة مكتب الجموم رقية محمد بدور الطالبتين، مقدمة لهما خطاب شكر وتقدير.
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